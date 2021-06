Les Panthers nouvelles sont arrivées Hockey Jean-François Jourdain

© ANP

On l’a dit et répété, et les chiffres ne nous démentiront pas : la bonne nouvelle dans le camp belge à cet Euro, ce fut le comportement des Panthers. Sixièmes au classement européen (et 12es au classement FIH) en commençant le tournoi, elles sont désormais 8es mondiales et 5es européennes - elles ont dépassé l’Irlande. Retour sur les facteurs qui ont permis cette résurrection.