Belgique : Vanasch, Boccard, A. Van Doren, Luypaert, Hendrickx, Denayer, Gougnard, Wegnez, van Aubel, Boon, Dockier, puis Dohmen, Kina, De Kerpel, De Sloover, Briels.

Angleterre : Payne, Dixon, Sanford, Waller, Ames, Wallace, Ansell, Condon, Griffiths, Roper, Sorsby, puis Martin, Sloan, Ward, Goodfield, Creed et Calnan.

Arbitres : MM. B. Göntgen (All) et M. Otten (Hol).

Les Belges ont une revanche à prendre pour leur défaite en match de poule contre le même adversaire, la première depuis 2014. Et Thomas Briels, Monsieur Six Médailles, est impatient d'un accrocher une septième dans sa vitrine. C'est Cédric Charlier qui est exilé en tribune aujourd'hui, Shane McLeod se préparant pour Pékin où il ne disposera que de 16 joueurs. Au coup d'envoi c'est Dockier et non Briels comme annoncé sur la feuille officielle.

La première occasion est anglaise mais Griffiths dévie hors cadre un service de Wallace.