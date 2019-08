Belgique : Vanasch, Boccard, Luypaert, A. Van Doren, Stockbroekx, Denayer, Wegnez, Gougnard, Briels, Boon, van Aubel, puis Hendrickx, De Sloover, Dohmen, Charlier, De Kerpel, Kina.

Sur le banc : L. Van Doren.

Angleterre : Gibson, Ames, Martin, Griffiths, Sloan, Jackson, Ward, Roper, Dixon, Creed, Gall, puis Calnan, Wallace, Weir, Sorsby, Willars, Waller. Sur le banc : Pinner.

Arbitres ; MM. M. Gholami-Eilmer (Aut) et C. van Bunge (Hol) Les compositions :





Le but : 15e Boon sur pc (1-0).





Premier quart-temps (1-0)





Les Lions, selon leur bonne habitude, mettent immédiatement la pression. Mais la première action dans le cercle est pour les Anglais avec un effort de Jackson relayé par Gall, et Stockbroekx qui éclaircit la situation. Les Anglais insistent mais un tir de Ames est dévié en corner par Luypaert. Après 9 minutes, les Anglais obtiennent même un premier pc, pour un kick de Van Doren. Mais le tir de Roper est contré par notre premier sorteur. Les Anglais jouent visiblement leur va-tout et sont fort bien en place. Sur une première action belge dangereuse, Kina se voit refuser une obstruction et quelques secondes plus tard, sur un service de Wegnez, Gougnard contrôle la balle du pied. Après un quart d'heure, les Red Lions n'ont pas encore menacé réellement Gibson mais la situation se décanté neuf secondes avant le coup de sifflet : tir de Charlier, arrêt de Gilbson, balle dangereuse et pc. Tir d'Hendrickx contré et rebond pour Tom Boon (1-0).



Deuxième quart-temps (1-0)





Les Anglais portent à nouveau la balle dans notre cercle en début de quart-temps et à la 17e Wallace bénéficie de beaucoup de liberté pour tirer au but, mais son tir ne pose aucun problème à Vanasch. Dans l'autre camp, un mouvement Wegnez-Denayer est contré par la défense anglaise. A la 22e Briels arrache la balle à Creed et arme un revers que tout le monde voit terminer sa course au fond du but, mais un retour in extremis de Ames dévie la balle en corner. Ensuite, Boon et Charlier s'offrent un slalom dans un cercle anglais surpeuplé, mais sans pouvoir arriver en position de tir.

A la 25e les Anglais obtiennent un deuxième pc pour un kick de Luypaert et le tir de Roper est sauvé en deux temps par Vanasch. Les Lions affichent au repos une possession de balle de 68% mais ne mènent que d'un petit but.