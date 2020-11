Pro League dames

Belgique - Angleterre (1-1)



Belgique : Sotgiu, Raye, Vandermeiren, Vanden Borre, Puvrez, Duquesne, Gerniers, Nelen, Breyne, Versavel, Struijk, puis Leclef, 't Serstevens, Weyns, Blockmans, Ikegwuonu

Sur le banc : De Ryck, Hillewaert,

Angleterre : Heesh, Unsworth, Costello, Balsdon, Toman, Owsley, Robertson, Howard, Crackles, Townsend, Rayer, puis Hamilton, Hunter, Neal, Jones, Petter.

Sur le banc : Pritchard, Dark.

Arbitres : Mlle C. Martin-Schmets (Bel) et M. C. van Bunge (Hol). A la vidéo : Laurine Delforge (Bel).

Le but : 14e Owsley sur pc (0-1); 16e Nelen (1-1).

Après leur partage la veille (et une défaite aux shoot-out) qui reflétait mal leur prestation, les Red Panthers sont de retour pour affronter les Anglaises. En cas de victoire, elles gagneraient deux places au classement.



La rencontre commence avec 10 minutes de retard et sous le crachin. Côté anglais, Sarah Robertson fête sa 150e sélection.

Pas grand-chose à se mettre sous la dent dans les premières minutes, si ce n'est une bonne louche de Tiphaine Duquesne qui ne trouve hélas personne à la réception. Dans l'autre camp, les Belges ne tolèrent pas d'entrée britannique dans le cercle. Jusqu'ici les deux équipes se neutralisent parfaitement, même si le rythme est plus élevé qu'hier. Pour les Anglaises, après leur déplacement aux Pays-Bas, il s'agit du quatrième match en 5 jours, ce qui pourrait jouer physiquement en fin de match.

Première frayeur dans le cercle belge avec une perte de balle devant la redoutable Lily Owsley, mais son centre ne trouve personne. A la minute suivante, les Belges concèdent un pc (contrairement à hier où elles n'en avaient concédé aucun). Tessa Howard tire au but et Lily Owsley dévie dans le but (0-1).

On a à peine repris qu'un rapide mouvement Ikegwuonu - Struijk trouve Barbara Nelen en bonne position et Babs ne se fait pas prier pour égaliser (1-1). Dans la foulée, les Belges concèdent un nouveau pc, mais Weyns est impeccable en première sorteuse.

Le match est nettement plus emballant que la veille.