Pro League dames

Pays-Bas - Belgique 2-0





Pays-Bas: Koning, Koolen, de Waard, Keetels, Welten, van Maasakker, Matla, van den Assem, Nunnink, van Geffen, Albers; Puis Pheninckx, Verschoor, Zerbo, Stam, Fortuin, Jansen, Veenendaal (31e)

Belgique: Sotgiu; Fobe, Vandermeiren, Breyne, t'Serstevens, Hillewaert; Nelen, Leclef, Raes; Versavel, Sinia; Puis Limauge, Peeters, Weyns, Duquesne, Boon, Ballenghien, PIccard (16e)

Les arbitres: MMes M. Meister et I. Makar

Cartes vertes: 12e Versavel, 14e Limauge

Carte jaune: 25e Duquesne

Les buts : 44e Matla sur pc (1-0), 60e van Maasakker sur pc (2-0)









Contexte

Samedi, les Red Panthers n'ont pu éviter la défaite à Anvers. Les Néerlandaises ont largement dominé la rencontre. Les statistiques étaient claires, mais le score de 1-2 rappelle le courage et la détermination des protégées de Niels Thijssen. Elles ont perdu leur 4e place au profit de l'Allemagne. Les deux nations se talonnent. Dimanche, la mission sera encore plus compliquée pour les Belges qui devront affronter également le public néerlandais. Selon le principe de rotatation, on note le retour de Versavel et Vandermeiren. Elena Sotgiu, qui va souffrir durant 60 minutes, est entre les perches. La défense, très jeune, sera soumise au test le plus difficile de leur carrière: affronter les Pays-Bas aux Pays-Bas.





Premier quart temps (0-0)

Après 15 secondes, Hillewaert devait déjà écarter une balle dans le cercle. Les Néerlandaises sont déjà entrées dans le cercle à plusieurs reprises sans que Sotgiu ne doive intervenir. Jansen était maladroite sur un shot en revers alors qu'elle pouvait fusiller Sotgiu à la 5e minute. Welten revenait déjà dans le cercle. Quelle grosse pression des Oranjes ! Les Belges se fatiguent à jouer sans la balle. Peeters se retrouvait dans le cercle de Koning. Sotgiu effectuait son premier arrêt à la 10e minute et Raes sortait la balle des 25. Les Belges devaient se contenter de résister. Albers centrait, mais la balle traversait le cercle. Sinia avait le mérite d'amener la balle dans les 25, mais elle était vite arrêtée. Versavel, pour une poussée, prenait une carte verte. Les Panthers ne parvenaient pas à aligner 3 passes et à sortir de défense de manière efficace. A 35 secondes de la fin du quart, Sotgiu stoppait un tir direct. Pendant quelques secondes, les Panthers ont joué à 9.

Statistiques

16 entrées de cercle pour les Pays-Bas à 1 pour les Belges

Deuxième quart temps

Elodie Piccard remplaçait Elena Sotgiu. Après 1minutes et 22 secondes, la jeune gardienne faisait déjà face à un pc, le premier du match. Louise Versavel, première sorteuse, le prenait sur le corps: jeu dangereux ! Les minutes qui suivaient étaient plus calmes. Raes et Peeters donnaient un peu d'air, mais n'étaient pas dangereuses. Piccard était sur le terrain depuis 7 minutes et elle n'avait toujours pas dû intervenir. A la 24e minute, Ballenghien entrait dans le cercle. En vain. Sur une perte de balle, Vandermeiren sauvait la mise. Versavel sortait à la suite d'un coup de stick en dessous de l'oeil. La balle passait à côté du but d'Elodie Piccard. Les dernières minutes de la première mi-temps étaient à sens unique. Le score était préservé un peu miraculeusement.





Troisième quart temps

Versavel arborait un large bleu en dessous de l'oeil. Les Pays-Bas repartaient vers le but belge. Sinia était assez proche d'une déviation d'un centre-tir de Nelen. Un stroke était sifflé à la 35e minute. Duquesne retenait le stick d'une attaquante qui allait tirer. Van Maasaker perdait son duel face à Sotgiu. Elle la repoussait du stick. Le press oranje était moins impressionnant. Le 2e pc des Pays-Bas résultait d'un kick de Ballenghien. La phase ne donnait rien. La défense belge était excellente durant ce 3e quart. Welten ne déviait pas un centre dangereux à la 43e minute. Le 3e pc était provoqué par Raes qui retenait le stick de van Geffen. Matla marquait son 8e but en Pro League.

Statistiques

43 entrées de cercle pour les Pays-Bas à 2 pour les Belges

Quatrième quart temps

Jansen voyait son tir dévié à la 48e minute. La défense ne cesse de monter en puissance au fil des minutes. Les Oranjes ne bousculaient pas tellement le bloc belge. Breyne concédait un autre pc. Elodie PIccard était au but. Elle stoppait le sleep. Nelen interceptait une balle et voyait l'appel de SInia. En vain. Welten obtenait une faute de Vandermeiren. Verschoor ratait un tir à la 57e minute. Ballenghien croisait un peu trop sa frappe à la 58e minute. La plus belle occasion belge. Soulignons le beau tir de Raes à destination de Ballenghien. Duquesne offrait un dernier pc, le 5e, à 46 secondes de la fin. Van Maasakker scellait le score (2-0).





Statistiques

10 shots pour les Pays-Bas contre 1

50 entrées de cercle pour les Pays-Bas à 5

2/5 sur pc contre 0-0





Joueuse du match: Matla

Réaction:

Jill Boon: "Je pense que nos performances de samedi et dimanche sont du même calibre. Nous avons bien défendu. Nous progressons de match en match. Les Pays-Bas méritent leurs victoires.

Autres matches du jour

Allemagne - Nouvelle-Zélande 2-1





Classement aprèsle match des Red Panthers

1. Pays-Bas 12 11 0 0 1 32 6 24 33 91.60%

2. Argentine 14 9 4 4 1 28 12 16 35 83.33%

3. Australie 12 7 2 1 3 27 16 11 24 66.67%

4. Allemagne 13 7 2 0 4 28 18 10 23 58.57%

5. Belgique 12 5 2 1 4 18 20 0 18 50.00%

6. Nouvelle-Zélande 12 5 0 0 8 23 26 -3 15 38.46%

7. Grande-Bretagne 13 2 3 2 8 17 31 -14 11 28.21%

8. Chine 15 3 2 0 10 23 40 -17 11 24.44%

9. USA 14 1 3 1 10 13 40 -27 7 16.67%