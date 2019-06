FIH Pro League messieurs

Belgique - Nouvelle-Zélande

Belgique : Vanasch ; Stockbroekx, A. Van Doren, Luypaert, Hendrickx ; Gougnard, Kina, Wegnez ; Cosyns, Briels, Charlier ; Puis

Sur le banc : Dockier, de Kerpel, Meurmans, Plennevaux, Denayer, de Sloover

Nouvelle-Zélande : Joyce ; Bennett, Lett, Ross, Smith, Child, Woods, Russell, McAleese, Jenness, Inglis ; Puis

Sur le banc : Lane, Panchia, Sarikaya, A. Panchia, Newman, Muir

Les arbitres : MM. B. Goentgen et J. Shaikh

Carte verte : 19e Sarikaya

Carte jaune:

Le but : 7e Dockier (1-0)





Contexte

Les Red Lions retrouvent avec plaisir Wilrijk où ils peuvent terminer le job dès ce dimanche face à la Nouvelle-Zélande. Après leur carton (0-8) en Allemagne mercredi, les Belges n'avaient besoin que d'un point pour assurer leur présence dans le Final Four.





Premier quart temps (1-0)

Dès les premières minutes, les Belges faisaient parler leur puissance offensive. Kina, à deux reprises, se trouvait en position de tir dans le cercle. Dockier était privé d'une frappe dangereuse. A la 7e minute, un mouvement intié par Kina, pousuivi par Plennevaux et achevé tranquillement par Dockier (1-0). Les Kiwis n'ont toujours rien montré. Sur une accélération sur le flanc droit de Wegnez, Gougnard recevait la balle et jouait un pied néo-zélandais. Il était mal stoppé par Charlier. A la 14e, Dockier tapait dans le vide alors qu'il avait le but au bout du stick. Luypaert et Vanasch remportaient leur duel face à Jenness. Nico De Kerpel était fauché à 50 secondes de la fin par le gardien. Julien Rysman venait le porter pour sortir du terrain. Arthur Van Doren avait encore le bras long pour chiper une balle à l'entrée de cercle. Ce premier quart temps touchait déjà à son terme alors que la domination belge était totale. Les Reds ne voulaient pas partager la balle.

Deuxième quart temps

Denayer recevait une belle balle sur la baseline à la 18e, mais il était bloqué. La domination belge continuait. Sarikaya prenait une verte pour avoir touché la balle après le coup de sifflet. La circulation de balle était largement à l'avantage des Reds qui bloquaient sans difficulté les contres kiwis. Les protégés de Shane McLeod cherchaient en plus à faire le spectacle avec un jeu rapide et des enchaînements en un temps. Briels déviait un bon centre, mais Joyce était impeccable à la parade. Sur une longue passe millimétrée, Jenness était dos face à Vanasch. Il la jouait comme sur shoot out, mais la balle filait juste à côté. L'alerte était sérieuse. Sur la phase suivante, Cosyns tentait de jouer au plus malin face à Joyce qui ne se laissait pas passer. Le match baissait en intensité. Les Néo-Zélandais se contentaient de défendre en espérant un contre.