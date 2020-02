Contexte

Shane McLeod a effectué deux rotatations. Luypaert, blessé, laisse sa place à Stockbroekx alors que Plennevaux était aligné contrairement à samedi. Les Red Lions avaient dominé la manche aller, mais les Belges s'étaient inclinés 2-1.

Premier quart-temps (1-1)

Dès les premières minutes-les Indiens tentaient de bousculer les Belges qui répondaient. Briels, servi par De Kerpel, était le premier à cadrer un tir. Dockier était sur le rebond. Le premier pc était belge à la 2e minute. Briels jouait intelligemment. Hendrickx trouvait l'angle parfait car illisible. Le but calmait les ardeurs des Indiens qui ne parvenaient pas à enflammer le terrain. Manpreet alertait Vanasch à la 10e minute. Boccard écartait ensuite le danger. Les Belges ne créaient pas grand chose non plus. Wegnez lançait Plennevaux, mais l'attaquant du Léo ratait son contrôle. Les Indiens faisaient bien circuler la balle. A 8 secondes de la fin du premier quart-temps, Surender trouvait Prasad qui déviait dans le but (1-1). De Sloover était un peu trop loin de son homme.



Deuxième quart-temps (2-3)

L'Inde faisait monter son gardien n°2, Pathak. Sur un centre de Gouganrd, De Kerpel dévie la balle et remet les Belges aux commandes à la 17e minute. Pour un coup de stick, Plennevaux prenait une verte, mas l'arbitre laissait l'avantage qui amenait le premier pc indien à la 18e minute. Sur la suite de pc, Rohidas était sur le rebond. L'arrêt de Van Doren ne suffisait pas. Le 2e quart-temps reprenait à 100 à l'heure. Dockier cherchait un pc à la 20e minute. En vain. Loic Van Doren bloquait un centre qui était très dangereux. Un attaquant était encore seul au 2e poteau. Les contres sont très dangereux. Les duels tournent trop vite à l'avantage des Indiens. Les Red Lions ne parvenaient pas à combiner proprement pour créer le danger. Ils souffraient face au jeu rapide des Indiens. Plennevaux profitait d'une mauvaise passe transversale. Il entrait dans le cercle et trouvait De Kerpel qui plongeait pour inscrire le 3-2. Physiquement, les Reds sont plus présents. Hendrickx était exceptionnelle pour éviter un tir très dangereux. Hendrickx bloquait puis récupérait et écartait le danger. Et le tout, sans commettre de faute ! La passe de 50 mètres était remarquable. L'Inde poussait durant les 2 dernières minutes de la première mi-temps. Briels et Meurmans entraient dans le cercle.

Inde-Belgique

Inde Parattu; Jar. Singh, Kumar, Mand. Singh, Gurj. Singh, Mad. Singh, Harm. Singh, Lakra, Kangujam, Prasad, PalRaj; Puis Hard. Singh, Upadhyay, Guri. Singh, Rohidas, Raman. Singh, Gursa. Singh, Pathak

Belgique: L. Van Doren; Stockbroekx, De Sloover, A. Van Doren, Hendrickx; Gougnard, Dohmen, Kina; Briels, De Kerpel, Dockier; Puis Wegnez, van Aubel, Plennevaux, Meurmans, Boon, Boccard

Sur le banc: Vanasch

Les arbitres: G. Greenfield (N-Z) et K. Van Bunge (P-B)

Carte verte :

Les buts 3e Hendrickx sur pc (0-1), 15e Prasad (1-1), 17e De Kerpel (1-2), 18e Rohidas sur suite de pc (2-2), 26e De Kerpel (2-3)