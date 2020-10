Pro League dames

Belgique - Grande-Bretagne

Belgique : Sotgiu ; Duquesne, Vanden Borre, Raye, Puvrez; Vandermeiren, Gerniers, Nelen ; Struijk ‘Tserstevens, Breyne, Puis Versavel, Peeters, Weyns, Leclef, Hillewaert,

De Ryck, Blockmans

Grande-Bretagne : Heesh ; Unsworth, Toman, Towsend, Robertson, Rayer, Howard, Owsley, Balsdon, Costello, Crackles ; Puis Jones, Neal, Hunter, Petter, Hamilton, Hunt,

Pritchard

Les arbitres : M. J. van’T Hek et Mlle C. Martin-Schmets

Cartes vertes :

Cartes jaunes :

Les buts :

Les Red Panthers lançaient le week-end ucclois par leur premier duel conttre les Anglaises. Dès les premières minutes, les Red Panthers affichaient une volonté de jouer haut et de construire le jeu. Vandermeiren, qui évoluait plus haut que d'habitude, était la première à entrer dans le cercle. Puvrez était très propre à la 7e minute pour stopper Howard qui filait seul au but.