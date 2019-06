Pro League dames

Pays-Bas - Belgique





Pays-Bas: Koning, Koolen, de Waard, Keetels, Welten, van Maasakker, Matla, van den Assem, Nunnink, van Geffen, Albers; Puis

Sur le banc: Pheninckx, Verschoor, Zerbo, Stam, Fortuin, Jansen

Belgique: Sotgiu; Fobe, Vandermeiren, Breyne, t'Serstevens, Hillewaert; Nelen, Leclef, Raes; Versavel, Sinia; Puis

Sur le banc: Limauge, Peeters, Weyns, Duquesne, Boon, Ballenghien

Les arbitres: MMes M. Meister et I. Makar

Cartes vertes: 12e Versavel, 14e Limauge

Carte jaune:

Le but :









Contexte

Samedi, les Red Panthers n'ont pu éviter la défaite à Anvers. Les Néerlandaises ont largement dominé la rencontre. Les statistiques étaient claires, mais le score de 1-2 rappelle le courage et la détermination des protégées de Niels Thijssen. Elles ont perdu leur 4e place au profit de l'Allemagne. Les deux nations se talonnent. Dimanche, la mission sera encore plus compliquée pour les Belges qui devront affronter également le public néerlandais. Selon le principe de rotatation, on note le retour de Versavel et Vandermeiren. Elena Sotgiu, qui va souffrir durant 60 minutes, est entre les perches. La défense, très jeune, sera soumise au test le plus difficile de leur carrière: affronter les Pays-Bas aux Pays-Bas.





Premier quart temps (0-0)

Après 15 secondes, Hillewaert devait déjà écarter une balle dans le cercle. Les Néerlandaises sont déjà entrées dans le cercle à plusieurs reprises sans que Sotgiu ne doive intervenir. Jansen était maladroite sur un shot en revers alors qu'elle pouvait fusiller Sotgiu à la 5e minute. Welten revenait déjà dans le cercle. Quelle grosse pression des Oranjes ! Les Belges se fatiguent à jouer sans la balle. Peeters se retrouvait dans le cercle de Koning. Sotgiu effectuait son premier arrêt à la 10e minute et Raes sortait la balle des 25. Les Belges devaient se contenter de résister. Albers centrait, mais la balle traversait le cercle. Sinia avait le mérite d'amener la balle dans les 25, mais elle était vite arrêtée. Versavel, pour une poussée, prenait une carte verte. Les Panthers ne parvenaient pas à aligner 3 passes et à sortir de défense de manière efficace. A 35 secondes de la fin du quart, Sotgiu stoppait un tir direct. Pendant quelques secondes, les Panthers ont joué à 9.





Autres matches du jour

Allemagne - Nouvelle-Zélande 2-1





Classement avant le match des Red Panthers

1. Pays-Bas 11 10 0 0 1 30 6 24 30 90.91%

2. Argentine 14 9 4 4 1 28 12 16 35 83.33%

3. Australie 12 7 2 1 3 27 16 11 24 66.67%

4. Allemagne 13 7 2 0 4 28 18 10 23 58.57%

5. Belgique 11 5 2 1 4 18 18 0 18 54.55%

6. Nouvelle-Zélande 12 5 0 0 8 23 26 -3 15 38.46%

7. Grande-Bretagne 13 2 3 2 8 17 31 -14 11 28.21%

8. Chine 15 3 2 0 10 23 40 -17 11 24.44%

9. USA 14 1 3 1 10 13 40 -27 7 16.67%