Belgique - Grande-Bretagne (2-1)

Grande-Bretagne : Pinner, Shipperley, Martin, Roper, Dixon, Waller, Wallace, Draper, Condon, Creed, Forsyth, puis Calnan, Goodfield, Sorsby, Smith, Taylor, Gall..

Sur le banc : Payne.

Arbitres : Melle L. Delforge (Bel) et M. J. van 't Hek (Hol). A la vidéo : C. van Bunge (Hol).

Cartes vertes : 16e Sorsby, 28e Stockbroekx.

Les buts : 10e Condon sur pc (0-1); 18e Dohmen (1-1); 30e Hendrickx sur pc (2-1)

Par rapport à la veille, quatre nouveaux joueurs dans l'équipe de Shane McLeod : Gougnard, Plennevaux, Briels, Ghislain. Ils remplacent Thibeau Stockbroekx, Dockier, Willems et Meurmans. Florent van Aubel se retrouve au poste, inhabituel pour lui, d'arrière gauche.

C'est parti avec les 10 minutes de retard habituelles ce week-end, sous un temps sec mais couvert. Après 90 secondes, les Lions obtiennent déjà un premier pc mais les Grands-Bretons contestent et ils ont raison, la balle avait d'abord touché le pied de Tom Boon. N'empêche, on les sent affamés aujourdhui. Cela n'empêche pas les Anglais de se créer le premier pc du match, forcé par Roper.La phase est très chaude et Calnan est sur le point de marquer, mais la défense belge résiste. Deuxième pc pour les Anglais à la 9e minute, tir de Taylor et réflexe de Loic Van Doren. Troisième pc britannique et Wegnez, notre premier sorteur, sort trop tôt. Cette fois Van Doren sort encore le premier essai de Taylor, mais la reprise de Calnan, quasi à bout portant, fait mouche (0-1). Les Red Lions multilplent les longues balles vers le cercle, mais la défense britannique résiste.

Mais comme on dit toujours dans ces cas-là, ça doit finir par rentrer. Ici, c'est un excellent centre de Cosyns qui atteint Dohmen, isolé au point de stroke. Notre recordman national (397e cape aujourd'hui) marque son second but du week-end (1-1).

Sensation à la 26e minute lorsque les Anglais obtiennent un nouveau pc, le 4e. Pas de quoi fouetter un chat, mais au passage Denayer proteste à tort et perd son droit à la vidéo. C'est très rare que les Lions se trompent sur ce genre de phase ! Entre-temps, L. Van Doren a dû parer un tir de Goodfield.

Il reste moins d'une minute à jouer en première mi-temps lorsque van Aubel obtient un pc, le premier finalement pour les Belges. On sait ce que ça veut dire : Alexander Hendrickx au canon et comme très souvent, un goal : 2-1. C'est le huitième goal de l'Anversois dans cette saison 2020-21 de Pro League, ce qui le hisse en tête du classement des buteurs ex aequo avec l'Argentin Jose Leandro Tolini.(La Gantoise).

L. Van Doren; M. Stockbroekx, A. Van Doren, Boccard, van Aubel; Denayer Dohmen, Gougnard; Boon, Plennevaux, Briels, puis Hendrickx, Ghislain, Kina, Wegnez, Cosyns et Poincelet.Sur le banc : Vandenbroucke.