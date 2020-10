Pro league messieurs

Belgique - Grande-Bretagne

Belgique : L. Van Doren; M. Stockbroekx, A. Van Doren, Hendrickx, Boccard; Denayer, Kina, Wegnez; Dockier, Boon, van Aubel, Puis Poncelet, Dohmen, Meurmans, Willems, T. Stockbroekx, Cosyns

Sur le banc: Vandenbroucke

Grande-Bretagne: Payne; Forsyth, Martin, Dixon, Creed, Ansell, Waller, Gall, Sorsby, Calnan, Wallace, Puis Shipperley, Taylor, Roper, Smith, Draper, Goodfield

Sur le banc: Pinner

Les arbitres: Mlle L. Delforge et M. C. Bunge (arbitre video Jonas van 't Hek)

Carte verte: 20e Denayer

Carte jaune:

Les buts: 27e Hendrickx sur pc (1-0), 29e Roper sur pc (1-1)

Les installations d'Uccle Sport ont accueilli les champions du monde et d'Europe qui affrontaient, dans le cadre de la Pro League, la Grande-Bretagne. Les Belges étaient privés de Vanasch et de Luypaert alors que Shane McLeod continuait à faire tourner son effectif.

Dès la première minute, les Anglais provoquaient leur premier pc. Loic Van Doren sortait le sleep de Dixon. Boccard était défenseur central à la place de Luypaert et De Sloover absents. Les Anglais revenaient dans le cercle. Denayer déviait une balle sur son menton. Les Belges rataient les premières minutes de match, mais ils restaient calmes. Willems récupérait une balle et lançait T. Stockbroekx qui ne pouvait tirer. Après 10 minutes, les Belges se trouvaient plus facilement et commenaçaient à combiner avec plus de précision. En fin de quart temps, sur une perte de balle de Denayer, les Anglais allaient chercher leur deuxième pc qui amenait le 3e. Loic Van Doren était sur la trajectoire. Ce premier quart s'est limité aux 3 pc anglais au niveau des occasions.

Les Red Lions remontaient en retard sur le terrain. Les occasions restaient très rares. A la 20e minute, Denayer voyait vert pour une poussée très virile. Une pluie dense s'abattait sur le terrain ucclois. Pour un coup de stick, le 4e pc anglais était sifflé à la 23e minute. Wegnez contrait le sleep de Taylor. Les Red Lions réagissaient enfin en provoquant un premier pc à la 27e minute. Hendrickx faisait trembler les filets de Payne qui n'avait pas encore eu une seule balle à arrêter. La fin de mi-temps amenait un 5e pc anglais. Van Aubel et Wegnez étaient furax sur le but de Roper sur pc. Wegnez a oublié de démarrer. Roper en a profité (1-1).

Le score est assez cohérent vu les occasions anglaises.