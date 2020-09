FIH Pro League dames

Allemagne – Belgique

Allemagne : Kubalski ; Horn, Lorenz, Gräve, Stapenhorst, Müller-Wieland, Altenburg, Maertens, Huse, Grote, Granitzki, Puis Oruz, Gablac, Heinz, Pieper, Micheel

Sur le banc : Hauke, Sonntag

Belgique : Picard ; Raye, Puvrez, Weyns, Hillewaert; Vandermeiren, Nelen, Englebert, Breyne, Ballenghien, Gerniers, Puis ‘T Serstevens, Roels, Rasir, Struijk, Brasseur, Blockmans

Sur le banc: Sotgiu,

Arbitres : Mmes S. Wilson (Eco) et A. Keogh (Irl)

Carte verte :

Carte jaune :

Le but : 21e Ballenghien sur pc (0-1)

Après la décevante défaite de mardi, les Red Panthers remontent sur le terrain de Dusseldorf avec la ferme intention de poser leur structure de jeu et de bousculer le mécanisme allemand. Mardi, les Danas ont multiplié les entrées de cercle, les tirs et les pc. Sans Sotgiu et Picard, le score aurait été nettement plus catastrophique que 2-0. En phase de reconstruction, les protégées de Niels Thijssen doivent oser jouer de manière plus rapide et verticale. Elles ont les qualités pour développer un tel jeu même si, face à elles, les Allemandes sont redoutables.

Le début de match était assez calme. Les déviations en un temps des milieux allemandes n'offraient pas encore de supériorité numérique dans les 25 de Picard. Les Red Panthers affichaient une volonté à poser leur structure, mais le press allemand était redoutable. Après 5 minutes de jeu, aucune occasion réelle n'était à signaler. Englebert s'offrait une entrée dans le cercle et un tir cadré, mais l'angle était trop réduit pour être dangereux. En sortie de défense, les Reds étaient assez propres. Les Belges poussaient. Un envoi de Gerniers proche du point de stroke était trop croisé. Une belle occasion pour les Reds. Les Belges ne subissaient pas le rythme allemand lors de ce premier quart. Aucun pc n'a été sifflé. Malgré une légère domination des Danas, les Panthers ont répondu avec quelques belles occasions.

Le deuxième quart démarrait sous le signe rouge. Les Belges gardaient la structure et créait des actions offensives. Les Danas se créaient deux occasions coup sur coup sans que Sotgiu ne soit inquiétée. EN 3 minutes, Sotgiu voyait plus de balle dans son cercle que Picard lors de tout le premier quart. A la 20e minute, sur un contre, la gardienne allemande remportait son duel. Sur le rebond, Rasir ne cadrait pas sa frappe. Sur un centre de Rasir, Englebert était à la réception et obtenait le premier pc du match pour un jeu dangereux (21e minute). Le premier pc débouchait sur un 2e pc. Ballenghien la poussait en pleine lucarne (0-1).