Contexte





Les Red Lions reçoivent les Australiens à Wilrijk avec le plus beau des enjeux : la première place. Les Belges doivent l’emporter pour passer devant les Aussies. Le premier affrontera en demi-finale à Amsterdam le 4e, qui ne devrait pas être les Pays-Bas.





Premier quart-temps (0-0)





Sur une récupération d'Hendrickx, Simon Gougnard était le premier à déposer une balle dans le cercle pour Boon qui ne pouvait la récupérer. Kina levait la tête et trouvait Briels qui contrôlait mal dans le cercle. L'Australie se montrait plus dangereuse. En 5 minutes, elle provoquait deux tirs: un dévié et un hors cadre. Elle récupérait deux balles pour partir en contre. Elle provoquait deux pc. Le premier était arrêté par Vanasch. A la 6e minute, le deuxième pc était à nouveau tiré par Govers, à nouveau côté stick. A nouveau, Vanasch la sortait. La balle revenait sans cesse. Anderson manquait le cadre d'un goal qui semblait tout fait. Les Lions perdaient trop facilement la balle. A la 10e minute, De Sloover mettait le stick pour stopper un tir cadré de Beale. Les Aussies étaient nettement plus présents et agressifs dans les duels. Dans le cercle de Charter, il ne se passait rien jusqu'à cette déviation en finesse, mais trop molle de Cosyns à la 13e minute.

Deuxième quart-temps

Cosyns centrait dans le but, mais la balle n'était pas touchée. Van Doren passait à Cosyns qui s'amusait dans le cercle sans pouvoir tirer.





Belgique : Vanasch, Boccard, Luypaert, Van Doren, Hendrickx, Wegnez, Kina, Gougnard, Charlier, Boon, Briels; Puis Dockier, Denayer, Plennevaux, De Sloover, Cosyns, Dohmen

Sur le banc : L. Van Doren.

Australie : Charter; Hayward, Brand, Wheatton, Beale, Swann, Mitton, Zalewski, Dawson, Govers, Ockenden; Puis Craig, Simmonds, Howard, Anderson, Sharp, Ogilvie

Sur le banc : Lovell.

Arbitres : MM. B. Bale (GB) et J. Shaikh (Ind).