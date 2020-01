Pro League, 2e rencontre de la phase de poule.

Australie : Lovell, Craig, Dawson, Anderson, Ockenden, Whetton, Zalewski, Swann, Beale, Brand, Hayward,

Sur le banc : Wotherspoon, Simmonds, Howard, Sharp, Wickham et Ogilvie

Belgique : L. Van Doren, Van Doren, Stockbroekx, Hendrickx, De Sloover ; Denayer, Dohmen, De Kerpel, Gougnard ; van Aubel, Charlier,

Sur le banc : Dockier, Meurmans, Briels, Plennevaux, Kina, Luypaert

Les arbitres : MM. S. Taylor(AfS) et R. Prasad (Ind)

Carte verte : /

Carte jaune : /

Les buts: 13e Hendrickx sur pc (0-1), 25e Hendrickx sur pc (0-2)

Le contexte

Après le match de costauds de samedi, les deux meilleures nations mondiales sont de retour 25 heures plus tard avec un sentiment de revanche des deux côtés. Les Red Lions n’ont pas apprécié ces 2 buts en 3 minutes, mais les Australiens devaient avaler cette égalisation de Denayer lors de la dernière minute. Les Belges ont repris leur première place mondiale au détriment de leur adversaire du jour. Shane McLeod a fait tourner l’effectif comme prévu. Vanasch a cédé sa place à L. Van Doren. La défense est identique. Wegnez, Boon et Cosyns ont cédé leur place à Meurmans, Dockier et Plennevaux. Un gros orage s’est abattu sur l’Olympic Park de Sydney qui a suspendu le match des Red Panthers durant 1h05. Les Red Panthers ont provoqué un partage 1-1 avant de remporter la séance de shoot out (3-1).

Premier quart-temps (0-1)

Dès les premières minutes, les Red Lions prenaient le jeu à leur compte. Le vent souffle fort. Il fait chaud. Une mauvaise passe transversale offre un contre australien, mais la défense veillait. Un tir de Kina a obligé Lovell a sortir la balle en deux coups de gant. Luypaert a déjà sorti deux balles dangereuses en défense. On joue depuis 8 minutes. Les échanges s'équilibrent. Kina est très précieux en ce début de match. Une déviation en un temps de van Aubel arrive dans le cercle, mais sur un stick australien. Charlier récupère sur la baseline et fonce sur Lovell. Sur une perte de balle de Denayer, c'est Denayer qui efface l'erreur. A la 13e minute, l'arbitre Prasad demandait la video pour un kick dans le cercle australien. Le premier pc belge était accordé. Hendrickx se chargeait de la sleeper côté gant. Puissant et précis. La find e premier quart-temps confirmait la maîtrise des Belges.

Deuxième quart-temps (0-2)

Le schéma tactique ne chageait pas. Les deux équipes ne fermaient aucun espace. Dohmen centrait dans l'axe, mais la balle n'était pas déviée à la 19e minute. Les occasions ne se mutliplient pas en ce début de 2e quart. Loic Van Doren n'a pas encore touché la moindre balle alors qu'on a passé le cap des 25 minutes. A la 25e minutes, Meurmans provoquait une faute de Craig dans le cercle australien. La video était demandée par l'arbitre. Le pc est évident. Hendrickx doublait la mise. Deux pc, deux fois Hendrickx, deux fois au même endroit et deux buts. Du 100% sur pc. Briels était en duel avec Lovell dans la foulée. Kina s'amuse avec la balle. Denayer mettait Craig au tapis. La première mi-temps s'arrêtait déjà alors que les Red Lions poursuivaient leur domination sans être bousculés