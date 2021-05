Le chapitre de Robin Geens au Léopold s'est achevé officiellement hier. Selon un communiqué rédigé par le club, la décision a été prise de commun accord. Robin Geens avait rejoint le Léopold il y a 6 ans, d’abord comme T2, et ensuite comme T1. Il a apporté au club ce que ses prédécesseurs n'avaient pas réussi: le titre de champion de Belgique en 2019 en battant le Beerschot en finale. Cette saison, le Léo a achevé son parcours avec un ticket EHL, une troisième marche sur le podium en DH et en EHL. L'équipe a été torpillée à cause de deux sessions de shoot out.

"Le contexte général que nous subissons tous depuis plus d’un an nous amène à la recherche d’une nouvelle dynamique pour chacun d’entre nous et pour notre équipe DH Hommes en particulier", dit le communiqué du Léo. "Le Léo souhaite par cette décision amener du sang neuf et trouver une dynamique nouvelle, et ainsi continuer sa progression avec ses cadres et l’intégration de ses jeunes. Robin laisse au Léo une emprunte majeure. Il a permis à notre équipe fanion de passer à une étape supérieure, en les emmenant systématiquement aux Play-Off pour terminer respectivement 2x 3ème du championnat (2018 - 2021), mais surtout Champion de Belgique en 2019. Ce titre qui nous a tant manqué et que nous avons pu fêter après 14 ans d’absence. Sur la scène européenne, il a rendu possible un jeu de maitrise et d’attaque pour nous ramener cette année une médaille de bronze hautement méritée. Robin laisse derrière lui des bases solides et une équipe de grande qualité prête à porter nos couleurs au plus haut niveau. Pour ces raisons nous voulons chaleureusement et sportivement remercier Robin pour son grand professionnalisme et lui souhaiter beaucoup de réussite dans ce sport qui lui tient tant à coeur."