Cette sélection était très attendue car les Red Panthers jouent une grande partie de leur avenir. Après avoir raté le train pour les Jeux de 2016, les Reds ont l'obligation de montrer les énormes progrès des 4 dernières années. Les finalistes des championnats d'Europe 2017 ont pris l'habitude ces dernières années de toucher le chaud et le froid. Lors du dernier Euro à Anvers, elles ont coulé corps et âme lors du match le plus important du tournoi face à l'Espagne. Elles doivent donc une revanche à leurs supporters qui ne pourront pas les accompagner à Changhzhou.

La sélection ne comporte aucune surprise. Au but, Niels Thijssen garde sa confiance pour les deux mêmes gardiennes qu'à l'Euro. Il reconduit d'ailleurs son groupe habituel. Seule nouveauté, il emmène avec lui une joueuse de caractère qui est promise à un grand avenir. Charlotte Englebert est réserviste. La milieu du Racing participait aux entraînements avec les A depuis septembre.

"Après les la Coupe d’Europe, nous avons repris avec un groupe de 24 joueuses pour préparer notre qualification olympique. Le groupe a travaillé très dur sur et en dehors du terrain, les 24 joueuses ont montré qu’elles méritaient toutes de faire partie du groupe qui tente de se qualifier pour Tokyo. Pour ces deux matchs, nous sommes tenus de jouer avec 18 joueuses, et nous avons choisi d’emmener 2 « joueuses réserve » avec nous, en cas de blessure ou de maladie avant le tournoi. Nous avons vu, lors de la Coupe du Monde masculine, à quel point ce rôle peut devenir important. Nous, les Red Panthers, les 24 joueuses et le personnel, avons le rêve de nous qualifier. Bien que nous ne prendrons pas tous l’avion pour la Chine, nous le faisons tous ensemble. Nous avons la conviction que nous pouvons le faire, en tant qu’équipe, en essayant de réaliser notre rêve. »

Gardiennes

A. D'Hooghe

E. Piccard

Défense

A. Fobe

L. Hillewaert

E. Puvrez

A. Raye

S. Vanden Borre

J. Vandermeiren

Milieu

A. Gerniers

P. Leclef

S. Limauge

B. Nelen

M. Struijk

Attaque

A. Ballenghien

J. Boon

E. Sinia

L. Versavel

A-S Weyns

Réservistes

T. Duquesne

C. Englebert