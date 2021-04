Uccle Sport prépare activement la saison prochaine. Comme les autres clubs de Division, le matricule ucclois est frappé par la crise du covid. Cette deuxième saison blanche qui sera bientôt confirmée reste une catastrophe pour toute la division. Uccle Sport fait partie de ces grands clubs en Belgique qui cherchent encore quelques pièces du puzzle pour retrouver la DH. Son pretigieux passé le mérite. Dans un communiqué, le président Luc Depré a confirmé que Sofie Gierts était de retour chez elle. "Sofie Gierts souhaite dorénavant se consacrer au club qui l'a fait grandir", dit-il. "Elle relève le défi d'amener durablement l'équipe des Messieurs 1 vers la Division d'Honneur. Sofie possède, sans aucun doute, l'expérience et le professionnalisme pour réaliser ce saut qualitatif qui amènera l'équipe à rejoindre l'élite. Sofie a fait ses classes à Uccle Sport où elle a joué en équipe première dès ses 14 ans. Presque concomitamment, elle est devenue joueuse de notre équipe nationale pour de nombreuses années. Qui aurait oublié comment les Red Panthers se sont qualifiées pour les JO en 2012? Elle a été "Stick d'or" à 6 reprises dans notre pays mais a aussi illuminé de son talent les championnats hollandais, allemand et espagnol. Elle est sans équivoque la plus grande joueuse belge à ce jour. En tant que coach, elle a dirigé l'équipe féminine de l'Antwerp avec laquelle elle a remporté le championnat DH en 2019, elle est head coach U18 Girls BeGold, et son expertise est reconnue et utilisée internationalement (FIH coach L4 & Educator et EHF coach mentor). Son expertise va nécessairement profiter à l’ensemble des équipes du club. Sofie est une vraie Uccloise qui partage les valeurs de notre club : respect, travail, intelligence de jeu, tout cela dans une ambiance familiale. Sofie est très enthousiaste et attend avec impatience de donner en retour."