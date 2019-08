Suivez en direct la finale des championnats d'Europe à Anvers.





Belgique - Espagne





Belgique : Vanasch; Stockbroekx, A. Van Doren, Luypaert, Boccard; Denayer, Wegnez, Gougnard; Boon, Briels, van Aubel

Sur le banc: Dohmen, Charlier, de Kerpel, Hendrickx, de Sloover, Kina, L. Van Doren

Espagne: Cortes, Enrique, Delas, Iglesias, Salles, Tarres, Lleonart, de Frutos, Ruiz, Romeu, Quemada

Sur le banc: Sanchez, Rodriguez, Gonzalez, Arana, Piera, Bolto, Garin

Les arbitres: MM. J. Mejzlik (Tch) et B. Goentgen (All)

Carte verte: 15e de Kerpel

Carte jaune:

Les buts: 9e Dohmen (1-0), 16e van Aubel (2-0), 18e Boon (3-0), 27e Stockbroekx (4-0)





Contexte

Les championnats d'Europe s'achèvent par la même affiche que le match d'ouverture: Belgique - Espagne. Les équipes sont les mêmes à la différence de la présence de Lleonart. Les Red Lions s'étaient imposés 5-0 ce qui ne veut pas dire grand-chose. L'Espagne a battu en demi-finales les Pays-Bas (4-3) alors que les Belges ont écarté les Allemands (4-2).





Premier quart-temps (1-0)

Après 79 secondes, Briels provoquait déjà un pc. Luypaert trouvait le stick de Cortes. Les Belges gardaient bien la balle. A la 7e minute, de Sloover concédait un pc qu'Arthur Van Doren dégageait. Sur le contre, Stockbroekx trouvait un pied pour offrir un deuxième pc. Hendrickx sleepait sur le gardien. Trois pc en 7 minutes et toujours pas de but. Wegnez s'infiltrait sur le flanc droit et passait en retrait pour Dohmen qui déviait (1-0). Le public devenait hystérique. Quemada héritait d'un 2e pc à la 13e minute. Vanasch la sortait du pied. A quelques secondes de la fin, de Kerpel prenait une bête carte verte pour ne pas avoir été à 5 mètres de la faute. Le premier quart-temps est assez équilibré avec une équipe espagnole très vite en reconversion de balle. Les Belges dominaient les débats. Deux pc de chaque côté et un tir pour les Belges: tel est le bilan de ces 15 minutes.





Deuxième quart (4-0)

Le deuxième quart ne pouvait mieux commencer. Sur un centre de Boccard, Florent van Aubel, sur le point de stroke, la dévie dans le but de Cortes (2-0). Boon provoquait déjà le 3e pc à la 18e minute. Il se chargeait de l'envoyer en pleine lucarne (3-0). Dohmen offrait un tir au bord du cercle à Charlier. L'envoi frôlait le poteau. Les Espagnols étaient dans le dur. A la 24e minute, les Reds perdiaent leur video. Il n'y avait pas de kick. Durant ce 2e quart, les Belges ont gardé les Redsticks loin de Vanasch et même du cercle. La confiance est maximale Le public joue parfaitement son rôle. Quel vacarme à chaque remontée de terrain ! Sur la baseline, Manu Stockbroekx revenait d'un mètre dans le jeu et tentait un tir dans un angle impossible. Pourtant, il passait entre Cortes et le poteau (4-0). A 26 secondes de la pause, les Espagnols forçaient leur 3e pc. Le sleep n'était pas cadré.