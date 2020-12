Je sens qu’il est temps pour moi de tourner cette page importante, d’à nouveau passer plus de temps avec ma famille et de partir à la recherche de nouveaux rêves." Le projet des Red Panthers ne faisait plus rêver Niels Thijssen, qui a remis sa démission avec effet immédiat. Samedi, il a annoncé la nouvelle au High Performer Manager, Adam Commens.

Dimanche, le secrétaire général Serge Pilet s’est entretenu avec lui. "Sa décision m’a surpris, nous explique Serge Pilet. Nous avions analysé en profondeur la situation il y a un an à la suite de la non-qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo. Nous étions convaincus qu’il avait les qualités pour mener cette mission." Le board devait refaire un point en juin à l’issue des championnats d’Europe.

Pas une vraie surprise

Cet abandon n’est pas totalement une surprise. Lors de la Pro League en novembre, il s’était niché dans la tour alors que son adjoint Raoul Ehren haranguait les troupes au bord du dug-out. Étonnant. Il y a 15 jours, une référence du hockey australien, Tim White, rejoignait le staff. "Non, pas du tout, répond Serge Pilet. Nous ne l’avons pas viré. Tim White est venu pallier le départ de Simon Letchford. Niels dans la tour ? Il arrive que l’entraîneur préfère voir les matchs avec un peu de hauteur."

Soit. Thijssen a donc fait ses valises. En 5 ans, il a mené les Panthers vers la 9e place mondiale et surtout vers un titre de vice-championne d’Europe à Amstelveen en 2017. En Pro League, il a aussi livré de beaux combats.

Il restera aussi comme l’entraîneur du naufrage de Changhzou. "Qu’est-ce qu’il pouvait faire de plus ? Il avait la qualification en poche à 5 minutes de la fin. À un moment, la dimension humaine prend le relais. Il a beaucoup apporté à l’équipe."

Mais, il a été incapable de créer un groupe de guerrières qui peut répéter les performances au plus haut niveau. "Il manque aux Panthers la constance. À l’Euro, elles ont livré un match admirable contre les Pays-Bas en phase de poule avant leur non-match contre l’Espagne."

La chaise de T1 sera occupée par son adjoint Raoul Ehren qui avait déjà pris une grande place depuis l’été passé. Seul hic, il est engagé également avec le club de Den Bosch jusqu’en juin. "Nous travaillons dans la continuité. Nous avions besoin de quelqu’un tout de suite." Les Panthers s’envoleront pour l’Espagne dans deux semaines puis en Afrique du Sud en janvier.

Raoul Ehren sera évalué au soir du championnat d’Europe en juin. Dès janvier, l’Australien Tim White le rejoindra à temps plein comme T2 et trait d’union avec les U21.

Faut-il s’attendre à des révolutions comme un retour de Jill Boon ou d’Emilie Sinia en attaque ? "J’ai lu beaucoup de critiques sur notre attaque à Uccle, mais il nous manquait 3 joueuses explosives (Rasir, Ballenghien et Englebert). Il n’est pas question d’élargir le groupe."

