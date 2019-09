Watducks: Vanasch; Van Strydonck, Van Oost, Dumont, Boccard ; Ghislain, Dohmen, Genestet; Capelle, Dykmans, Wilbers puis Van Straaten, De Pelseneer, Lemaire, Cockelaere

Racing : Gucassoff, Delavignette, Harte, Ponthieu, Lambeau, Woods, Wegnez, Meurmans, Weyers, , Truyens, Cayphas, puis Berton, Marquet, Malherbe et Vermylen, de Chaffoy





Arbitres : M.Dutrieux et G.Boutte

Carte verte : 33e Tuyens, 48e Van Oost

Carte Jaune : 55e Genestet

Goals : 12e Boccard (0-1), 42e Dhomen (0-2)





Une affiche Watducks-Racing est généralement digne d’un scénario hitchcockien, match engagé très tactique. Les deux équipes sortent d’un double week-end durant lequel le maximum des points a été engrangé pour chacun. Le Racing avec un match nul (Louvain) et deux victoires (Hérakles-Beerschot) se trouve face à son premier gros test de la saison. Le Watducks après un 9/9 affiche lui clairement ses qualités et son ambition, « le titre ». Charlet, Pangrazio et Van Lierde sont blessés pour le Watducks, au Racing Harte est rétabli, les deux clubs faisant une large confiance aux jeunes issus de leur vivier.





Premier quart temps

Le match commençait sans round d’observation, le Watducks obtenant après une minute un PC que Boccard ne transformait pas.

5e bel essai de de Chavoy dans le cercle.

8e combinaison Wegnez-Weyers, la balle file juste à côté de la cage de Vanasch.

Le Racing récupère beaucoup de balles et prend le match à son compte.

12e Ghislain très remuant obtient un nouveau penalty, Boccard le transforme via un magnifique sleep à ras de terre (1-0). Goal un peu contre le cours du jeu dans ce 1er quart temps.

Le Watducks revient petit à petit mettant une énorme pression sur le porteur de la balle, le Racing a de plus en plus difficile à trouver des solutions

16e magnifique tir en revers de Willems sur le poteau de Gucassoff.

Deuxième quart-temps

Le début du 2e quart temps commençait avec un énorme pressing des Watducks, le Racing ne parvenant que difficilement à sortir. 24e penalty pour les Watducks, Genestet butte sur Gucassoff. Après un premier quart difficile, la défense du Watducks gagne la majorité des « un contre un ». 27e penalty obtenu par Wegnez suite à une contre-attaque, Woods échoue. Wegnez se démène tant et plus pour gagner la rude bataille de l’entrejeu, le trio Dohmen-Genestet-Ghislain vaillant au grain. 35e penalty obtenu pour le Racing, Harte échoue suite à une phase mal négociée.

Troisième quart-temps

Le Racing rentre sur le terrain le couteau entre les dents avec un pressing très haut.

39e belle action Truyens-de Chavoy-Wevers. Les Watducks sont pris à la gorge mais ne paniquent pas. 42e bel essai de Capelle, la défense du Racing commet un stroke qui est transformé par Dohmen (2-0). La Racing est mal payé de ses bonnes intentions. Les Watducks ne lâche pas le morceau, tout le monde défend !

46e belle action Genestet-Ghislain, Gucassoff arrête le shoot

Les deux équipes se rendent coup pour coup. 51e shoot de Wegnez juste devant le goal, arrêt de Gucassoff. 52e Truyens obtient un PC, échec de la phase, Vanasch et le PC défensif des Watducks montrant à nouveau toute son efficacité.

Quatrième quart-temps

55e Genestet reçoit une jaune pour un contact avec Wegnez, 10 minutes durant lesquelles les Watducks devront jouer à 10 contre 11.

Le Racing doit absolument profiter de cette supériorité numérique. 59e belle essai de Weyers. Le Racing prend d’assaut la forteresse du Watducks qui ne cède pas.

64e Genestet remonte, les deux équipes jouant à nouveau à 11 contre 11.

Le Racing n’a pas trouvé la faille, le score en restera là !