Après trois mois d’interruption, deux des meilleures défenses du championnat s’affrontaient à la Watersportbaan. Le Beerschot était ces dernières années une des bêtes noires de la Gantoise : sur les cinq derniers Gantoise-Beerschot, les Anversois en avaient gagné quatre.

Premier quart-temps : 3-0

La Gantoise choisit de débuter avec le vent (violent) dans le dos et cela semble un bon choix. La première escarmouche est pour le Beerschot, un mouvement Rossi-H. Peeters ne peut atteindre Perez. La première occasion gantoise est déjà la bonne : montée en ligne de Kina et centre à suivre pour De Borrekens qui surgit en plein milieu du cercle (1-0). Un but magnifique qui sort de nulle part et décontenance quelque peu les Ours. Trois minutes plus tard, un mouvement Kina-Tynevez voit Rogeau en bonne position pour pousser la balle dans le but (2-0). Et le calvaire des Anversois n’est pas fini : Vanwetter peut tirer un coup franc à hauteur de la ligne des 25, et entrer dans la défense du Bee comme dans du beurre fondu après un petit relais avec Goyet (3-0).

2e quart-temps : 6-0

Ceux qui pensent que la Gantoise va être repue en sont pour leurs frais. Après 3 minutes les joueurs de Pascal Kina obtiennent leur premier pc. Le tir de Tolini entre dans le but via l’épaule de Vandenbroucke, peu à son affaire sur ce coup. Et le Beerschot sombre complètement : deux minutes plus tard Goyet reprend un centre de la droite, et à la 25e Kina peut accompagner la balle jusqu’au cercle, et ouvrir pour Hellin qui centre pour De Borrekens (6-0). Premier set pour la Gantoise. Tolini essaye encore une paire de pc mais sans succès. Santiago peut enfin toucher la balle juste avant le repos, d’abord sur un essai de Capelle, puis surtout sur le rebond de Carson.

3e quart-temps : 6-0

Cela se calme un peu à la reprise (sauf le vent qui souffle toujours aussi fort, mais dans le dos du Bee cette fois). Rogeau tire à côté du but à la 38e. A la minute suivante, le Beerschot force son premier pc mais De Sloover l’expédie sur le piquet. Ce pc est suivi de deux autres, improductifs, mais le Bee est revenu (un peu tard) dans le match. A la 45e Perez alerte Santiago avant que les Mauves ne forcent un quatrième pc, sans résultat. La Gantoise force elle aussi un quatrième pc et essaie une phase (pourquoi pas ?) mais elle disparaît dans la nature.

4e quart-temps : 7-0

Les héros sont fatigués et seules quelques cartes défraient encore la chronique. Gaëtan Perez rouspète sur une décision arbitrale et écope d’une carte jaune. Il faut attendre la 67e pour encore noter une occasion : Vandenbroucke évite un 7e goal devant Tynevez. Ce 7e but tombe en toute fin de match : De Borrekens complète son hat-trick sur un centre de Gernay, à peine monté au jeu.

Gantoise : Santiago; Dubois, Tolini, M. Deplus, Vanwetter ; Salis, Kina, Saladino ; Goyet, Tynevez, Rogeau puis Hellin, De Borrekens, Esquelin, T. Deplus et Gernay.

Beerschot : Vandenbroucke ; M. Peeters, O’Connor, De Sloover ; H. Peeters, Rossi, Catlin, Cabuy ; S. Verhoeven, Perez, Capelle, puis Duvekot, Goudsmet, Carson, Gus et Mortelmans.

Arbitres : MM. T. Hennes et S. Michielsen.

Cartes vertes : 57e Dubois, 58e O’Connor.

Carte jaune : 55e Perez.

Les buts : 9e De Borrekens (1-0) ; 12e Rogeau (2-0) ; 18e Vanwetter (3-0) ; 20e Tolini sur pc (4-0) ; 22e Goyet (5-0) ; 25e De Borrekens (6-0) ; 68e De Borrekens (7-0).