Le puzzle se met de plus en plus en place autour de Michel van den Heuvel comme successeur de Shane McLeod à la tête de l'équipe nationale belge. Le T3 des Red Lions ne sera plus l'entraîneur de Bloemendaal en septembre 2020. Le club néerlandais a confirmé que Rick Mathijssen reprendra les commandes. A 55 ans, van den Heuvel achèvera à Bloemendaal un cycle de 4 ans où il a travaillé notamment avec Arthur Van Doren et Manu Stockbroekx alors que Tom Boon et Simon Gougnard avaient joué dans ce matricule avant sa venue. Il a été sacré champion des Pays-Bas avec Bloemendaal et Oranje Zwart (avec Vanasch et Van Strydonck). Sur son curriculum vitae, il a également dirigé les équipes nationales des Pays-Bas et du Pakistan. Il a rejoint le staff de Shane McLeod en 2015 en tant que T3. Forte personnalité, il n'a pas peur de remuer dans les brancards. Il fait partie des meilleurs tacticiens du monde. Il connaît par coeur la maison belge.

Serge Pilet, secrétaire général et l'une des trois personnes qui décideront du nom du successeur de Shane McLeod avec Adam Commens et Marc Coudron, ne confirme pas l'information. "Nous dévoilerons le nom du futur entraîneur des Red Lions quand nous connaîtrons son nom", raconte Serge Pilet.

La semaine dernière, Philippe Demaret, responsable de okey.be, avait été le premier à dévoiler le nom de Michel van den Heuvel.