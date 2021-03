L'European Junior Championships 2022 se déroulera à Wavre. L'EHF a été séduite par le dossier belge. Wavre est ainsi récompensé par tous les efforts entrepris ces dernières années. Le chef-lieu du Brabant wallon accueillera les meilleures équipes européennes U21 féminines et masculines du continent. Les dates sont connues: du 24 au 30 juillet 2022.

Serge Pilet, CEO of Hockey Belgium a déclaré : « Nous sommes vraiment ravis de recevoir l’opportunité de pouvoir accueillir cet événement majeur en Belgique. Nous essayons de développer des équipes nationales jeunes performantes, pour assurer la succession de nos Red Lions et Red Panthers. Jouer l’Euro dans leur propre pays, devant leurs propres supporters, donnera inévitablement un ‘boost’ à nos équipes U21. En plus ces championnats d’Europe seront le tout premier événement que nous organiserons dans notre stade régional de Wavre flambant neuf. Nous allons tout faire pour nous montrer dignes des attentes créées par notre réputation d’organisateurs d’événements de grande ampleur ! »

Ce sera donc un test grandeur nature pour les nouvelles installations brabançonnes, dont la fin du chantier est prévue au printemps 2022. Nos jeunes talents pourront évoluer devant une tribune peuplée de 4.000 supporters, qui les pousseront à performer au plus haut niveau. De plus, cet événement se déroulera dans une région où le hockey ne cesse de croître ces dernières années. Bref, il s’agira, à nouveau, d’une belle promotion pour notre sport.