L'énorme crash entre Max Verstappen et Lewis Hamilton en Grande Bretagne (PHOTOS et VIDEO)

Lewis Hamilton avait prévenu. Il est galvanisé par le public présent en nombre à Silverstone. Dès le début de la course, il n'a eu de cesse d'attaquer Max Verstappen qui avait obtenu la pôle position. Plusieurs fois, le Britannique avait presque réussi à dépasser son rival néerlandais. Après une énième tentative, les deux pilotes se sont touchés. Et Verstappen a perdu une roue avant de percuter violemment les roues devant le public. Heureusement, plus de peur que de mal pour le coureur Red-Bull qui est rapidement sorti de son véhicule un peu sonné.

#BritishGP Un choc terrible pour Max Verstappen ! On espère que le pilote va bien ! pic.twitter.com/8cwniTRGSz — KZ (@KZ7AW) July 18, 2021





🔴 Drapeau rouge 🔴



Accrochage à haute vitesse dans Copse 👀💥



À qui la faute ? 🤔#F1 #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/s7RATA2d4H — Secteur F1 🏎🇫🇷 (@Secteur_F1) July 18, 2021