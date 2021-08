F1: le GP du Japon est annulé

C'est un rendez-vous incontournable pour les pilotes et les fans de Formule 1. Avec un public connaisseur et mordu de la discipline, le Grand Prix du Japon à Suzuka est un des moments forts de la saison. Malheureusement, pour la dernière année d'implication officielle de Honda dans le championnat, le tracé détenu par le constructeur nippon restera désespérément silencieux du 8 au 10 octobre prochains.

En raison de la pandémie de Coronavirus qui continue à être bien présente dans l'Archipel, l'épreuve japonaise a été annulée sur décision du gouvernement. Après les Jeux Olympiques qui furent très impopulaires dans l'opinion publiques, les autorités redoutaient assurément un nouveau mécontentement de la population à l'idée d'accueillir un autre événement mondial avec des risques de contamination potentiels.

Les têtes pensantes de la F1 planchent déjà sur une course de susbtitution. "Nous avons maintes fois prouvé en 2020 et cette année que nous pouvions nous adapter et trouver des solutions pour pallier à diverses incertitudes. Nous sommes excités par le nombre de pays qui sont prêts à accueillir la Formule 1 cette année et dans le futur", indique la F1 dans un communiqué.