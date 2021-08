Accueil Sports Moteurs Historique: le Grand Prix de Belgique tombé à l’eau Max Verstappen déclaré vainqueur après quatre tours derrière la voiture de sécurité. La cata pour les fans. Olivier de Wilde Spécialiste Sports moteurs

Avec 75 000 spectateurs Covid Safe autorisés, c’était le plus grand événement national depuis début 2020. Cela aurait dû être une grande fête, une vitrine pour la Région wallonne, un superbe nouveau duel attendu entre Lewis Hamilton et Max Verstappen arbitré par George Russell, l’invité de qualifications déjà perturbées par la pluie. Mais ce dimanche, les dieux du ciel, comme s’ils avaient voulu pleurer toute la journée la directrice du circuit tragiquement disparue voici deux semaines, n’étaient pas avec les organisateurs. Après avoir déjà transformé les parkings en bourbiers et...