GP d'Italie : Bottas partira en fond de grille ce dimanche

Valtteri Bottas s'élancera du fond de la grille de départ dimanche lors du Grand Prix d'Italie de Formule 1. Le pilote Mercedes a changé son unité de puissance, ce qui constitue son quatrième bloc utilisé cette saison, au-dessus du quota alloué à chaque pilote, et lui vaut une pénalité. Le Finlandais de 32 ans s'est montré le plus rapide des qualifications vendredi et partira de la première place sur la grille samedi lors de la course sprint.