Valtteri Bottas remporte la course sprint du GP d'Italie devant Verstappen et Ricciardo

La course sprint du Grand Prix d'Italie sur le circuit de Monza fut assez animée, du moins lors du premier tour. Endommageant son aileron avant suite à une touchette avec Daniel Ricciardo (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri) perdait son appendice dans le 1er passage dans la Curva Grande, le Français échouant dans le mur de pneu, de quoi entraîner la sortie de la safety Car. Quelques hectomètres plus loin, Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et Robert Kubica (Alfa Romeo) s'accrochaient, les deux pilotes pouvant repartir.

Par la suite, la course fut assez tranquille. Valtteri Bottas a dominé les 18 tours pour remporter la course sprint et glaner trois points. Le Finlandais ne sera toutefois pas en pole position pour dimanche. Ayant dû utiliser son 4ème moteur, le pilote Mercedes devra partir depuis le fond de grille. C'est donc Max Verstappen (Red Bull), arrivé 2ème de la course sprint, qui partira en pole du Grand Prix d'Italie.

Le Hollandais aura à ses côtés un invité quelque peu inattendu en la personne de Daniel Ricciardo (McLaren). Ressuscité après une longue série de Grands Prix difficiles, l'Australien a pris un excellent départ, lui qui s'élançait en 5ème position. La deuxième ligne sera composée de Lando Norris (McLaren), 4ème ce samedi, et Lewis Hamilton (Mercedes), 5ème, qui a pris un très mauvais envol alors qu'il était 2ème sur la ligne. Cerise sur le gâteau, le Britannique lâche deux points au championnat sur Verstappen.

Derrière Hamilton, on retrouve les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz devant Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Sergio Pérez (Red Bull) et Lance Stroll (Aston Martin) qui complètent le Top 10 du jour. Profitant également de la pénalité de Bottas, Fernando Alonso (Alpine), 11ème ce samedi, partira depuis la 10ème place demain.

Le départ du GP d'Italie sera donné demain à 15 heures.