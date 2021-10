Thierry Neuville remporte le Rallye de Catalogne après avoir frôlé l’abandon

Il se souviendra longtemps de cette 15ème victoire en WRC. Thierry Neuville était sur un tapis volant avant le début de la Power Stage du Rallye de Catalogne. Mais c'est bien connu que rien n'est fait avant l'ultime flying finish de l'épreuve, et le pilote Hyundai en a fait l'amère expérience quand il avait toutes les peines du monde à faire démarrer son i20 Coupé WRC. Finalement, la voiture coréenne parvenait à reprendre vie in extremis et Thierry parvenait à pointer de justesse pour prendre le départ de l'ultime spéciale catalane.

Neuville achevait finalement le dernier passage dans Ruidecanyes avec le 2ème chrono de quoi lui offrir quatre points bonus mais surtout assurer sa deuxième victoire de la saison. « Ce fut très stressant », soufflait Thierry peu après l'arrivée. Pour Martijn Wydaeghe, c'est sa 2ème victoire en WRC après Ypres à la mi-août. Le duo de la Hyundai n°11 achève l'épreuve avec 24,1 secondes d'avance sur Elfyn Evans (Toyota).

Ayant passé la surmultipliée ce dimanche en prenant la troisième place au général tout en arrachant les cinq points de la Power Stage, Dani Sordo échoue à 35 secondes de Neuville. Grâce à ce double podium, Hyundai Motorsport empêche Toyota Gazoo Racing d’être sacré en Espagne. Il faudra attendre Monza pour les Nippons…

Il espérait ceindre la couronne ce week-end mais il devra également attendre la Lombardie. Sébastien Ogier (Toyota) échoue au pied du podium final. Le Français aura 17 points d’avance sur Evans en arrivant à Monza. Seb rate le podium pour moins de sept secondes. Cinquième place pour Kalle Rovanpera qui termine le rallye à 1:31 de Neuville. Suivent Gus Greensmith (Ford, + 4:17.3) et Oliver Solberg (Hyundai, + 4:26.7).

La finale du WRC 2021 aura lieu les 19-21 novembre prochains à Monza.