GP du Brésil: Première ligne Hamilton-Verstappen pour la course sprint

Les deux meilleurs ennemis se feront face sur la grille de départ de la course sprint du Grand Prix du Brésil. Lewis Hamilton a réalisé le meilleur temps après avoir dominé toutes les sessions. Le Britannique partira donc devant tout le monde samedi après-midi grâce à un chrono en 1:07.934.

Aux côtés du pilote Mercedes, il y aura Max Verstappen et sa Red Bull. Le Hollandais a accusé le coup en concédant pas moins de quatre dixièmes de seconde. Le leader du championnat pourra se contenter de finir deuxième vu que Hamilton prendra cinq places de pénalité sur la grille dimanche suite à un changement de moteur.

La deuxième ligne sera composée de Valtteri Bottas (Mercedes) et Sergio Pérez (Red Bull). Le Finlandais et le Mexicain ne sont séparés que par quelques millièmes de seconde. Pierre Gasly s'est à nouveau montré exceptionnel avec le cinquième chrono. Le pilote AlphaTauri est le dernier pilote sous la seconde d'écart. Le Français est parvenu à devancer les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine) et Daniel Ricciardo (McLaren) complètent le Top 10.

Le départ de la course sprint sera donné demain à 20h30, heure belge.