GP du Brésil: Bottas gagne la course sprint, folle remontée de Hamilton

Max Verstappen s'est élancé devant tout le monde pour la course sprint du Grand Prix du Brésil mais Valtteri Bottas était plus fort ce samedi. Dès l'extinction des feux, le pilote Mercedes a pris le meilleur sur le pilote Red Bull, bien aidé par ses gommes tendres tandis que le Batave partait en médiums. Si "Mad Max" se rapprochait, rien n'y faisait et Bottas franchissait la ligne d'arrivée en tête. Verstappen empoche toutefois deux unités supplémentaires au championnat et augmente son avance sur Lewis Hamilton.

Pointant au deuxième rang lors du premier tour, Carlos Sainz (Ferrari) finissait à la troisième place après avoir résisté jusqu'au bout à Sergio Pérez (Red Bull). Mais l'exploit du jour est signé Hamilton. Parti en fond de grille après avoir été disqualifié des qualifications pour DRS non-conforme, le Britannique s'est fendu d'une remontée magistrale, passant de la 20ème à la 5ème place en l'espace de 24 tours ! Le champion en titre partira en 10ème position dimanche suite à sa pénalité de cinq places pour avoir changé de moteur.

Dernier pilote à avoir été débordé par Hamilton, Lando Norris (McLaren) prend la 6ème place devant Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (AlphaTauri), Esteban Ocon (Alpine) et Sebastian Vettel (Aston Martin). Le départ du Grand Prix du Brésil sera donné demain à 20 heures, heure belge.