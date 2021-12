Mercedes porte réclamation sur le résultat final du Grand Prix d'Abou Dhabi

Il fallait hélas s'en douter. Logiquement déçue d'avoir vu son pilote Lewis Hamilton perdre la victoire dans le dernier tour du Grand Prix d'Abou Dhabi et le titre mondial par la même occasion, l'écurie Mercedes a décidé de porter réclamation contre le résultat final de cette dernière manche de la saison 2021.

La formation allemande a lancé deux appels. Le premier à l'encontre de Max Verstappen qui aurait à un moment dépassé sous régime de voiture de sécurité. Le second pour non-respect de la procédure de relance. En effet, seules les voitures entre Hamilton et Verstappen ont été autorisées à se dédoubler et la course a été relancée alors que ces dernières n'avaient pas ramarré le peloton.

Il y a donc violation claire, selon Mercedes, des points 48.8 et 48.12 du règlement sportif. Suite de l'épisode au cours des prochaines heures mais on espère que le titre des pilotes ne se jouera pas sur tapis vert...