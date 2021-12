Mercedes renonce à son appel et félicite Max Verstappen et Red Bull pour leur titre pilotes

Même si deux grands avocats leur donnaient de grandes chances de l'emporter devant le Tribunal Sportif, Mercedes a donc décidé de ne pas tenter de récupérer le titre sur tapis vert et de ne pas gâcher ainsi une très belle saison. Même si Toto Wolff et Lewis Hamilton étaient dégoûtés, ils ont finalement félicité Max Verstappen et Red Bull pour "leur superbe saison et un combat dont se souviendront longtemps les fans de F1. On a hâte de prendre notre revanche en 2022."

Même s'il y a de quoi être légitimement déçu et frustré de la manière dont ce titre pilotes a été perdu, même si ce n'était pas clair et sportif du tout sur la finale, il faut bien admettre que "Super Max" n'a rien volé sur l'ensemble de l'année.

"Nous avions le sentiment dimanche de ne pas avoir été battu à la loyale, au mérite. Nous avons porté plainte car la voiture de sécurité a été utilisée dans une nouvelle manière unique qui a influencé le résultat final. Nous sommes heureux que la FIA ait créé une commission pour analyser en profondeur les événements du week-end dernier et nous allons collaborer activement avec la FIA pour qu'une telle confusion ne se répète plus dans le futur, pour une meilleure F1. Il faut que les règles du jeu soient claires en toutes circonstances. Il faut tirer les leçons de ce que nous avons vécu."

Et de conclure:

"Nous sommes fiers de notre team, Lewis reste pour nous le meilleur pilote du monde, Valtteri nous a aidé à décrocher cette 8e couronne des marques consécutive ce qui est unique dans l'histoire."

Voilà une attitude digne d'un grand constructeur faisant cette fois passer l'intérêt de la F1 et de ses fans avant le sien. Quand on a tant gagné, c'est bien aussi de savoir perdre. Même si on pourra encore discuter longtemps des circonstances malheureuses et malchanceuses de cette défaite...