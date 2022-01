Accueil Sports Moteurs Max Verstappen vs Lewis Hamilton: la saison 2 d’un duel au sommet, que plusieurs rêvent de bousculer La saison 2021 restera comme l’une des plus mythiques et controversées de Formule 1. L’épilogue du championnat du monde a réuni tous les ingrédients qui transforment un événement sportif en un véritable thriller. Le dernier Grand Prix de la saison, celui d’Abu Dhabi 2021, restera dans les esprits et pour longtemps. Mais que nous réserve 2022 ? ©D.R. Baptiste Campanile

On ne le dira pas assez. En 2021, la rivalité entre Max Verstappen et Lewis Hamilton a atteint son paroxysme. Celle entre Red Bull et Mercedes également.



Vu la manière dont s'est terminée la saison 2021, la prochaine risque d'être fort tendue et de débuter sur les chapeaux de roues ! En 2022, Max Verstappen, tout frais champion du monde qui visera le doublé, et Lewis Hamilton, qui essayera une seconde de fois de décrocher un huitième titre record (celui tenu par Michael Schumacher et lui-même), pourrait rencontrer...