Lewis Hamilton sort de sa tanière

Max Verstappen vs Lewis Hamilton: la saison 2 d’un duel au sommet, que plusieurs rêvent de bousculer

La saison 2021 restera comme l’une des plus mythiques et controversées de Formule 1. L’épilogue du championnat du monde a réuni tous les ingrédients qui transforment un événement sportif en un véritable thriller. Le dernier Grand Prix de la saison, celui d’Abu Dhabi 2021, restera dans les esprits et pour longtemps. Mais que nous réserve 2022 ?