La F1 raye le GP de Russie du calendrier 2022

Plusieurs pilotes comme les champions du monde Max Verstappen et Sebastian Vettel avaient déjà pris position hier en affirmant qu’ils ne se rendraient pas en Russie pour y disputer un GP en septembre prochain.

Une réunion entre les dirigeants des différents teams a eu lieu ce jeudi soir et un communiqué de la FIA a été envoyé ce midi stipulant : «La communauté de la F1 est triste et choquée par la situation en Ukraine. Nous espérons tous que la paix pourra revenir rapidement. En attendant, nous sommes tous d’accord pour dire qu’il n’est pas possible que le GP de Russie puisse avoir lieu dans les circonstances actuelles. »

L’épreuve russe prévue en septembre prochain a donc été retirée du calendrier de la F1 en signe de protestation contre la guerre déclenchée par le président russe Vladimir Poutine habitué du podium de Sotchi.