Le Britannique ne s'était pas présenté au traditionnel gala organisé à l'issue du championnat du monde de Formule 1, visiblement déçu par le dénouement. Le pilote Mercedes a en effet perdu son titre mondial aux dépens de Max Verstappen (Red Bull), vainqueur in extremis de la dernière course de la saison - et donc de sa première couronne - après un dénouement contesté.

Hamilton et la FIA ont convenu que cette somme de 50.000 euros sera consacrée à une bonne cause.