GP d’Australie: Charles Leclerc triomphe, Max Verstappen K.O

Il n’y en avait que pour Charles Leclerc ce dimanche au Grand Prix d’Australie à Melbourne. Le pilote Ferrari a signé une journée parfaite. Parti depuis la pole position, le Monégasque parvenait à creuser un écart considérable avec ses rivaux malgré la sorties de deux Safety Cars. Leclerc décroche sa deuxième victoire de la saison tout en décrochant le point du meilleur tour en course et fait surtout une excellente opération au championnat en profitant de l’abandon de Max Verstappen au 39ème tour.

Le champion du monde en titre a été trahi par la mécanique de sa Red Bull. C’est la deuxième fois en trois courses que le Hollandais jette le gant sur un souci de fiabilité. Cela commence à faire beaucoup pour Mad Max qui voit Leclerc prendre ses distances au championnat. La journée ne fut toutefois pas parfaite pour Ferrari qui a dû déplorer l’abandon de Carlos Sainz dès les premiers kilomètres. L’Espagnol est parti à la faute après avoir pris un très mauvais départ et finissait son week-end dans le bac à graviers.

Sergio Pérez sauve l’honneur de Red Bull en cueillant la médaille d’argent. Mais le Mexicain termine à pas moins de 20 secondes de Leclerc. Un écart abyssal. George Russell décroche son premier podium pour le compte de Mercedes en prenant la troisième place. Le Britannique a résisté à son équipier Lewis Hamilton qui termine dans ses échappements. Beau tir groupé des McLaren qui prennent les cinquième et sixième places avec Lando Norris devant le régional de l’étape Daniel Ricciardo.

Tandis que Fernando Alonso a sombré suite à une mauvaise stratégie, Esteban Ocon accroche les points de la septième position pour le compte d’Alpine. Valtteri Bottas et Pierre Gasly saurent également pour le compte d’Alfa Romeo et AlphaTauri. Enfin, Williams ouvre son compteur 2022 avec une dixième place signée Alex Albon. L’Anglo-Thailandais est resté avec ses gommes du début de course jusqu’à l’avant-dernier tour, ne rentrant qu’au dernier moment pour chausser les gommes tendres. Albon sauve ainsi un Top 10 pour l’écurie de Jost Capito.

Rendez-vous dans deux semaines pour le GP d’Emilie-Romagne à Imola.