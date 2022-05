Bonne opération, réclamation chez Ferrari: les réactions après le GP de Monaco

Verstappen: "Bonne opération malgré tout"

"Bon, cela n’a pas été le week-end espéré pour moi, mais je suis néanmoins très heureux pour Sergio et l’équipe. Les ennuis ont commencé avec le drapeau rouge en qualifs me coupant dans mon élan. Il faudrait peut-être prévoir que la personne provoquant un rouge (NdlR : c’était son équipier Pérez) soit pénalisée. En partant quatrième à Monaco, vous ne pouvez pas espérer grand-chose. J’ai néanmoins réussi à battre la Ferrari de mon principal rival et à lui prendre encore trois unités. Au final, je réalise donc une bonne opération malgré tout au championnat."

Mattia Binotto: "On a déposé réclamation"

"Nous sommes désolés pour Charles. Nous comprenons sa déception. Il était en pole, solide leader, et il termine quatrième sans avoir commis de faute. Il y a quelque chose dans notre processus qui n’a pas fonctionné. Nous avons sous-estimé la différence à un moment clé de la course entre les gommes pour grosse pluie et les intermédiaires. Nous aurions dû rappeler Charles un tour plus tôt ou un tour plus tard et le faire passer directement en slicks. On va changer notre procédure pour Bakou. Nous avons déposé réclamation car les deux pilotes Red Bull ont clairement coupé la ligne jaune à la sortie des stands, ce qui est interdit."