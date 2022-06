GP d'Azerbaidjan: Verstappen s'impose devant Perez, profitant des abandons de Leclerc et Sainz

Max Verstappen a remporté le Grand Prix d'Azerbaïdjan, huitième manche du championnat du monde de Formule 1, dimanche, sur le circuit urbain de Bakou (6,003 km). Le Néerlandais de Red Bull a devancé son équipier mexicain Sergio Perez et le Britannique George Russell (Mercedes). Verstappen profite pleinement des déboires de Ferrari, qui a vu le Monégasque Charles Leclerc, alors leader de la course, et l'Espagnol Carlos Sainz abandonner pour s'échapper au classement du championnat. Deuxième sur la grille de départ, Perez prenait le meilleur départ et dépassait Leclerc au premier virage. Le Mexicain creusait l'écart tandis que le Monégasque se retrouvait sous la menace de Max Verstappen.

Premier à rentrer au stand, Leclerc reprenait les commandes devant Verstappen, qui avait dépassé son équipier, et Perez. Mais le moteur de la Ferrari lâchait au 20e tour, concluant un dimanche catastrophique pour la 'Scuderia' qui avait déjà perdu Carlos Sainz dès le 9e tour.

Verstappen s'envolait alors vers la 25e victoire de sa carrière, sa cinquième de la saison. Son équipier Perez prenait la deuxième place. George Russell complétait le podium, devant son équipier Lewis Hamilton. Le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) se classait cinquième. L'Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin), l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine), l'Australien Daniel Ricciardo (McLaren), le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Français Esteban Ocon (Alpine) terminaient, dans cet ordre, dans les points.

Au championnat, Verstappen (150 points) creuse l'écart au championnat, où il compte désormais 21 points d'avance sur Perez (129), lequel dépasse Leclerc (116).

La F1 prendra à présent la direction du Canada, où le Grand Prix suivant se tiendra dimanche prochain.