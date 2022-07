F1 GP Silverstone: l'énorme crash de Zhou qui fait plusieurs tonneaux avant de passer au dessus du grillage

Pris en sandwich entre l'Alfa Romeo et la Mercedes de George Russell, Pierre Gasly a déstabilisé la Benz dont le Britannique a perdu le contrôle. Parti en travers elle a heurté la monoplace de Zhou qui s'est de suite retournée, a tourné plusieurs fois sur son halo avant de traverser l'énorme bac à graviers du premier virage à haute vitesse puis de décoller sur le mur de pneus et d'aller finir sa course folle dans les grillages.

Un accident dont les images donnent froid dans le dos. Mais elles n'ont été diffusées par la FIA qu'après avoir eu des nouvelles rassurantes du pilote chinois, resté bloqué une dizaine de minutes dans sa F1 avant d'être emmené, visiblement conscient, dans l'ambulance vers le centre médical puis l'hôpital. Mais les nouvelles provenant du team de Frédéric Vasseur sont rassurantes. Plus de peur que de mal visiblement pour le pilote asiatique.

Plusieurs autres monoplaces ont été impliquées dans ce carambolage. La Mercedes de George Russell ramenée sur la dépanneuse mais aussi les deux AlphaTauri de Gasly et Yuki Tsunoda, l'Alpine d'Esteban Ocon et la Williams d'Alex Albon qui ne pourra pas repartir.

On ne sait pas encore quand la course menée durant les premiers mètres par Max Verstappen, auteur du meilleur envol grâce à ses pneus tendres devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton, pourra reprendre.