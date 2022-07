F1 GP Silverstone: Verstappen est devant après une grosse bagarre contre Sainz, la course est repartie après l'énorme crash (DIRECT)

L'Espagnol a devancé le champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull). La deuxième ligne sera occupée par le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Mexicain Sergio Perez (Red Bull).

Coqueluches du public local, Lewis Hamilton (Mercedes) et Lando Norris (McLaren) occuperont la 3e ligne, distancés respectivement de 1.012 et 1.101 par le poleman. Suivent Fernando Alonso (Alpine), George Russell (Mercedes), Guanyu Zhou (Alfa Romeo) et Nicholas Latifi (Williams), les autres pilotes ayant participé à la Q3.

Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 16h belges. Verstappen mène le championnat avec 46 points d'avance sur Perez et 49 sur Leclerc.