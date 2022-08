Daniel Ricciardo et McLaren se sépareront à la fin de la saison 2022

C'était dans l'air depuis un moment, c'est désormais officiel : Daniel Ricciardo, dont le passage chez McLaren a été décevant malgré une victoire mémorable au Grand Prix d'Italie 2021, n'a pas été retenu par l'écurie basée à Woking. D'un commun accord, les deux parties ont annoncé leur séparation.

"Après plusieurs mois de discussions avec Zak et Andreas, nous avons décidé de mettre fin à mon contrat avec l'équipe plus tôt et d'accepter de nous séparer mutuellement à la fin de cette saison", confirme Daniel. "J'annoncerai mes propres projets futurs en temps voulu, mais peu importe ce que ce prochain chapitre apportera, je n'ai aucun regret et je suis fier de l'effort et du travail que j'ai donnés à McLaren, en particulier la victoire à Monza, la saison dernière. J'ai aimé travailler avec tout le monde chez McLaren, tant sur les circuits qu'à Woking, et je donnerai tout d'ici la fin de la saison. Je n'ai jamais été aussi motivé à concourir et à faire partie d'un championnat que j'aime tant. J'attends avec impatience la suite.



Depuis qu'il rejoint les Oranges en 2021, Ricciardo n'a cessé d'être dominé par son jeune équipier Lando Norris. L'Australien, qui avait une belle cote dans le paddock avant cela, a vu son étoile pâlir mois après mois. Le team dirigé par Zak Brown a donc choisi qu'il était temps d'arrêter les frais avec l'ex-pilote Red Bull et Renault.

"Je tiens à remercier Daniel pour son dévouement et sa contribution au cours des deux dernières saisons", indique Andreas Seidl, team principal de McLaren. "Malgré les difficultés rencontrées, il est toujours venu avec un esprit combatif et positif, et a aidé toute l'équipe à toujours continuer à aller de l'avant. Nous n'oublierons jamais cette victoire mémorable à Monza qui a été un grand coup de pouce pour toute l'équipe. Nous avons encore une bataille importante dans le championnat des constructeurs devant nous et nous sommes impatients de nous battre avec Daniel et Lando"

"Daniel a été un excellent atout pour McLaren, et ce fut un plaisir de travailler avec lui", poursuit Zak Brown, PDG de McLaren. "Je voudrais le remercier pour tous ses efforts au cours des deux dernières saisons, tant au bord de la piste qu'au MTC. Ce n'est un secret pour personne que nous espérions pouvoir accomplir plus ensemble, mais le voir monter sur la plus haute marche du podium en tant que pilote McLaren a été un moment fort. Nous lui souhaitons bonne chance pour l'avenir et allons profiter du reste de la saison ensemble"

McLaren a par ailleurs indiqué que son line-up 2023 serait annoncé en temps et en heure. Mais gageons que la voie est désormais libre pour Oscar Piastri qui est le candidat désigné à la succession de Ricciardo chez les Oranges. L'annonce de son arrivée à Woking devrait suivre au cours des prochains jours, voire des prochaines heures.