Accueil Sports Moteurs Un GP de F1 à Bruxelles ? Pas de soucis, tout est déjà prêt Un autre regard proposé par Miguel Tasso. Miguel Tasso Chroniqueur et spécialiste golf ©BELGA

Il se chuchote que, tôt ou tard, le Grand Prix de Francorchamps pourrait disparaître du calendrier de F1. Ce serait évidemment dommage et injuste tant le circuit spadois est unanimement reconnu comme l’un des plus beaux du monde. Et si, pour surprendre les grands pontes des paddocks, la Belgique sortait de sa boîte à gants un plan B ? Avec B comme Bruxelles. Un GP dans...