Énorme crash en Formule 3 à Spa-Francorchamps, aucun blessé à déplorer

Avant le plat de résistance et l'arrivée des Formule 1 pour les essais libres 3 et les qualifications du GP de Belgique, la course sprint de Formule 3 s'est tenue pour faire patienter les téléspectateurs.

Cette course a d'ailleurs été marquée par un très gros crash entre les pilotes Zane Maloney et Oliver Goethe. Les deux voitures sont entrées en contact dans Blanchimont et n'ont pu éviter la sortie de piste, heurtant violemment les pneus du bord de piste.

Heureusement, les deux pilotes sont sortis sans casse de cet impressionnant accident.