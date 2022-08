GP de Belgique de F1: Max Verstappen en pole, mais Carlos Sainz premier sur la grille

Dominant durant la séance, Max Verstappen a signé une nouvelle pole position avec un seul run et un tour fantastique en 1.43.665. Mais pénalisé suite à un changement de moteur le Belge-néerlandais s'élancera seulement quinzième ce dimanche à 15h. C'est donc Carlos Sainz, deuxième à plus de six dixièmes (il n'a pu améliorer lors de sa deuxième tentative malgré l'aspiration donnée par Charles Leclerc), qui hérite de la première place sur la grille pour un peu moins de deux dixièmes devant Sergio Pérez. Sixième des qualifs derrière Charles Leclerc (un seul run avec des pneus visiblement pas adéquats) et Esteban Ocon, Fernando Alonso partira troisième sur l'Alpine devant les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell et l'étonnante Williams d'Alex Albon.

Q2: Charles Leclerc signe le meilleur chrono en 1.44.551 un peu moins de deux dixièmes devant Max Verstappen. Eliminations de Daniel Ricciardo (McLaren) malgré l'aspiration offerte par Lando Norris, de Pierre Gasly (AlphaTauri), Guanyu Zhou (Alfa), Lance Stroll (Aston Martin) et Mick Schumacher (Haas). Pour son dernier GP de Belgique pour le compte de McLaren, l'Australien s'élancera 7ème ce dimanche au petit jeu des pénalités.

Q1

: Retardée de 25 minutes en raison d'un rail endommagé à l'entrée du pif paf lors des qualifications de la Porsche Supercup, la Q1 a vu Max Verstappen signer le meilleur chrono en 1.44.581, près d'une demie seconde devant la Ferrari de Carlos Sainz.

Derrière, pour son dernier GP de Belgique, l'ancien vainqueur Sebastian Vettel est le premier éliminé pour 2 millièmes face à son compatriote Mick Schumacher. Il s'élancera néanmoins en cinquième ligne. Les quatre autres recalés sont Nicholas Latifi (à 8 dixièmes de son équipier chez Williams Alex Albon 6ème!), Kevin Magnussen (Haas), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et Valtteri Bottas, dernier sur l'Alfa Romeo mais qui s'élancera 14ème suite aux pénalités de six autres concurrents.