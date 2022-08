Officiel : le GP de Belgique est sauvé pour 2023

C'était un secret de polichinelle, c'est désormais officiel. Peu après 14 heures et conformément à ce que nous vous annoncions sur base de nos enquêtes et renseignements depuis plusieurs jours déjà, le Grand Prix de Belgique 2023 aura bel et bien lieu. Ouf !

"La Formule 1 peut confirmer que le Grand Prix de Belgique sera au calendrier 2023 suite à un accord pour prolonger notre partenariat avec Spa Grand Prix. De plus amples détails sur le calendrier 2023 seront annoncés en temps voulu", indique la FOM dans un communiqué laconique.

Donc, pas de date encore connue. On parle d'une nouvelle date dans le courant du mois de juillet, avant ou après Silverstone, soit lors de la première quinzaine. Il y a également une possibilité en septembre. Mais que de spéculations. Le calendrier complet de la F1 pour la saison à venir doit être annoncé pour la fin du mois de septembre.

"Je suis extrêmement heureuse, c'est la reconnaissance du travail réalisé depuis des mois", nous explique Vanessa Maes, promotrice soulagée et surtout heureuse. "Nous sommes un circuit mythique mais aussi tournés vers l'avenir. Même si nous n'avons pas de date, nous allons déjà ouvrir la billetterie 2023 car les dates de tous les GP sont de toute manière provisoire jusqu'au conseil mondial"

Il était initialement prévu, selon nos informations, que l'annonce devait être faite ce samedi. Alors, pourquoi un retard de plus de 24 heures ?

"Parce que nous avons dû relire et valider le nouveau contrat proposé en un temps record", nous a confié Melchior Wathelet, président du Circuit de Spa-Francorchamps. "Le contrat est rédigé en anglais et n'est évidemment pas la langue maternelle des parties prenantes du côté de Spa-Francorchamps et du monde politique. Nous voulions absolument éviter la mésaventure que nous avons connu en 2005 suite à une mauvaise interprétation de l'ancien contrat"

En attendant, c'est désormais entériné : Spa-Francorchamps deviendra à nouveau très animé au coeur de l'été et vivra au rythme des F1. Et c'est le principal.