Vanessa Maes (Spa GP): "La billetterie devrait ouvrir mi-septembre pour un GP 2023 en juillet ou août"

Après la pluie, vient le beau temps. Après les larmes au terme d'une édition 2021 tombée à l'eau, Vanessa Maes (Spa GP) affichait un large sourire à l'issue d'un GP de Belgique 2022 qui aura été un beau succès sur tous les plans. Et qui ne sera donc officiellement pas le dernier.

"C'est une belle reconnaissance du travail du circuit et de Spa GP qui n'ont pas ménagé leurs efforts depuis des mois pour la réussite de cette édition," affirme Vanessa. "Quel soulagement après des semaines de stress."

Le GP de Belgique de F1 aura donc lieu en 2023. Restera à savoir à quelle date avant de pouvoir ouvrir la billetterie. "J'espère pouvoir commencer à vendre les billets vers la mi-septembre," nous a confié la directrice de Spa GP. "Même si aucune date n'est jamais définitive avant la validation du calendrier par le Conseil Mondial du mois d'octobre."

Notre date traditionnelle de fin août aurait été promise à nos voisins néerlandais. Il faut donc trouver une alternative. "On ne va pas faire la fine bouche. Le plus important est d'être repris. Après on s'adaptera. Mais tout le monde sait bien à la FIA que nous sommes en Ardenne, dépendant de la météo. Le GP de Belgique n'aura donc pas lieu en avril, mai ou novembre pour éviter les risques de neige! Normalement, ce sera à nouveau durant les vacances d'été, en juillet ou août."

Plutôt en juillet. Nous avons vu la date du 23 sur un calendrier provisoire circulant en coulisses. Quasi impossible car tombant en même temps que les Francofolies de Spa, une semaine avant les 24H de Francorchamps. On parle dès lors d'une possibilité trois semaines plus tôt, le 2 juillet. "La vérité est que rien n'est encore décidé. Cela ne dépend pas que de nous. Liberty Media gère le calendrier. On attend leur retour," conclut notre interlocutrice.