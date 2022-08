Vers une folle remontée de Verstappen et Leclerc à Spa ? Suivez le GP de Belgique en direct dès 15h

Le GP de Spa-Francorchamps, c'est ce dimanche. Et comme si le superbe tracé spadois ne suffisait pas à assurer le spectacle, Verstappen et Leclerc, pénalisés, sont relégués en fond de grille (respectivement 15e et 16e). Ce qui promet un beau festival de dépassements au public présent en bord de piste.



Largement dominateur lors des qualifications, le Néerlandais peut viser la victoire malgré sa mauvaise position. Carlos Sainz et Sergio Pérez, qui s'élancent en première ligne, ont toutefois une opportunité en or de s'imposer sur le circuit mythique.





Suivez le GP de Belgique en direct commenté dès 15h: