Lewis Hamilton partira en fond de grille du GP d'Italie

Avant même d'avoir commencé, le Grand Prix d'Italie commence par une tuile pour Lewis Hamilton qui devra s'élancer depuis le fond de la grille. La Mercedes W13 du Britannique devra en effet être équipée de nouveaux éléments d'unité de puissance, le quatrième en 2022 où seulement trois de chaque composant sont autorisés par saison.

La décision intervient alors que Mercedes évalue toujours son troisième moteur qui a été impliqué dans un impact de 46 g pendant le Grand Prix de Belgique après que Hamilton soit entré en collision avec l'Alpine de Fernando Alonso aux Combes lors du tour d'ouverture.

La voiture de Hamilton a été projetée en l'air (voir photo), atterrissant lourdement sur le bitume, et bien que le septuple champion de F1 ait pu continuer pendant un certain nombre de virages, on lui a rapidement ordonné de s'arrêter et d'éteindre le moteur.

On craint que le groupe propulseur de Spa-Francorchamps ne soit probablement pas récupérable, ce qui conduit Mercedes à choisir d'utiliser un quatrième système à Monza où des opportunités de dépassement sont possibles.

Bien que les composants à remplacer spécifiquement n'aient pas encore été confirmés, les pénalités accumulées conduiront à un départ à l'arrière de la grille pour Hamilton. Un porte-parole de Mercedes a confirmé : "Nous utiliserons un quatrième power unit ce week-end pour Lewis. C'est parce que nous travaillions toujours sur le plan de récupération du moteur qui a été endommagé à Francorchamps"

Hamilton sera rejoint par l'ancien coéquipier de Mercedes Valtteri Bottasqui a souffert de problèmes moteurs lors du GP des Pays-Bas du week-end dernier à Zandvoort, l'Alfadu Finlandais étant également équipé d'un nouveau moteur pour ce week-end.